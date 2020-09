Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Opel beschädigt

Gera (ots)

Ein in der Lutherstraße abgestellter Pkw Opel war am gestrigen Tag (09.09.2020) offenbar Ziel eines unbekannten Täters. In der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr zerstörte dieser die Scheibe der Fahrertür. Aus dem Auto selbst wurde jedoch nichts gestohlen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

