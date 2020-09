Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hauswand beschmiert

Gera (ots)

In der Zeit von 04.09.2020 - 06.09.2020 beschmierten unbekannte Täter die Fassade eines Hauses in der Handwerkerstraße, so dass Sachschaden entstand. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Tel. 0365/ 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

