Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 45-Jähriger in Unterbindungsgewahrsam genommen

Gera (ots)

Weil ein Mann am gestrigen Abend (08.09.2020), gegen 19:00 Uhr lautstark auf dem Geraer Markt umherschrie und dabei Gäste der umliegenden gastronomischen Einrichtungen in den jeweiligen Außenbereichen belästigte bzw. diese direkt anbrüllte, wurde die Geraer Polizei um Hilfe gebeten. Zuvor forderten mehrere Gaststättenbetreiber den Mann auf, die Örtlichkeit zu verlassen - dies ignorierte der Herr jedoch. Auch dem polizeilich ausgesprochenen Platzverweis kam der 45-Jährige nicht nach. Da sich der mit 2,9 Promille alkoholisierte Mann nicht beruhigte und seiner Wut weiterhin freien Lauf ließ, wurde er schließlich in Unterbindungsgewahrsam genommen. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen und am nächsten Morgen nach Hause gehen. (RK)

