Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierter Radfahrer landet in Jugendarrestanstalt

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Weil er mit seinem Fahrrad in der Mühlgasse in Meuselwitz gegen ein geparktes Fahrzeug (Ford) stieß und dieses dabei beschädigte, informierte der 21-jährige Radfahrer gestern Abend (08.09.2020), gegen 22:45 Uhr selbst die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, rochen sie bereits Alkoholgeruch bei dem jungen Mann. Ein daraufhin durchgeführter Test zeigte schließlich einen Wert von knapp 3 Promille an. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Radfahrer ein Haftbefehl vorlag, so dass er nach der Durchführung der Blutentnahme in eine Jugendarrestanstalt überführt wurde. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell