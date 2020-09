LPI-G: Fahrrad entwendet

Landespolizeiinspektion Gera

Ponitz: Am 04.09.2020 im Zeitraum von 20:30 - 22:30 Uhr stahlen unbekannte Täter ein in der Gößnitzer Straße gesichert abgestelltes Fahrrad. Es handelt sich hierbei um ein weißes Fahrrad der Marke Bulls Wildcross Street. Ein Ermittlungsverfahren wurde folglich eingeleitet. Zeugen, die im angegeben Zeitraum etwas gesehen oder bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Altenburg, Tel. 03447 4710, wenden.

