Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum schweren Verkehrsunfall in Gera

Gera (ots)

Nach aktuellen Erkenntnisse befuhr der PKW Citroen (Fahrerin 56) die Thüringer Straße in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung zur Carl-Zeiss-Straße bemerkte die PKW Fahrerin die für sie Rotlicht zeigende Ampel zu spät,so dass es in der Folge zum Zusammenstoß mit drei Fußgängern kam. Die Fußgänger waren gerade dabei, die Thüringer Straße zu überqueren. Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Fußgänger (2 Erwachsene, ein 8-jähriges Kind) schwer verletzt. Auch die PKW Fahrerin wurde verletzt. Alle Verletzten wurden mit einem Rettungswagen bzw einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die besagte Kreuzung ist derzeit noch voll gesperrt, die Unfall Aufnahme dauert weiterhin an. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell