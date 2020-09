Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Gera (ots)

Aktuell im Einsatz (09.09.2020) sind Rettungsdienst und Polizei an der Kreuzung Carl-Zeiss-Straße / Thüringer Straße in Gera. Hier kam es zum Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und insgesamt drei Fußgängern (verletzt). Die Kreuzung ist derzeit voll gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Die Unfallaufnahme vor Ort dauert derzeit noch an. Zur gegebenen Zeit wird nachberichtet. (KR)

