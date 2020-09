Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtaschenraub misslang - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zum einem versuchten Handtaschenraub zum Nachteil einer 57-jährigen Frau übernommen. Demnach befand sich die Geschädigte, gemeinsam mit einer Begleiterin, am gestrigen Abend (07.09.2020), gegen 18:20 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße (Stadtwald), als sich ihr von hinten zwei bislang unbekannte Personen näherten. In der Folge versuchten diese die Handtasche der 57-Jährigen gewaltsam zu entreißen. Dies misslang den Räubern, so dass sie ohne erbeutete Tasche unerkannt durch den Stadtwald in Richtung Klinikum flüchten konnten. Glücklicherweise blieben sowohl die Geschädigte, als auch ihre 82-jährige Begleiterin unverletzt. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung nach den beiden flüchtigen Männern verlief diese ergebnislos. Im Rahmen der Ermittlungen werden nunmehr Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den beiden Tätern geben können? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) an die Polizei zu wenden. (RK)

