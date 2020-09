Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei von drei Ladendieben konnten flüchten

Altenburg (ots)

Schmölln: Die Ermittlungen zu einem gemeinschaftlich begangenem Landendiebstahl hat seit gestern die Altenburger Polizei aufgenommen. Demnach betraten am 07.09.2020, gegen 15:30 Uhr drei männliche Personen einen Supermarkt auf dem Altenburger Markt. Anschließend entnahmen die Drei diverse Lebensmittel aus dem Regal, verstauten diese in ihren mitgeführten Rucksäcken und verließen das Geschäft ohne Bezahlvorgang durch den Eingangsbereich. Hierbei konnte einer der Männer, ein 22-Jähriger, gestellt werden. Die beiden Mittäter konnten in unbekannte Richtung fliehen. Die Altenburger Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.(JW)

