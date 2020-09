Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bushaltestelle entglast - Täter identifiziert

Gera (ots)

Ein Zeuge meldete gestern Abend (07.09.2020), gegen 21:15 Uhr, der Geraer Polizei, dass sich eine Gruppe Jugendlicher an der Bushaltestelle in der Naulitzer Straße aufhält. Hierbei schlug eine männliche Person aus der Gruppe heraus gegen die Glasscheibe der Haltestelle, so dass diese zu Bruch ging. Anschließend entfernte sich die Personengruppe. Unverzüglich wurde die Suche nach der Personengruppe eingeleitet. Im Rahmen dieser konnte der Verantwortliche für die Sachbeschädigung, ein 21-jähriger Mann, angetroffen und eindeutig als Tatverdächtiger identifiziert werden. Gegen ihn wurde folglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

