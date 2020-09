Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dixi-Toilette gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Das Fehlen einer Dixi-Toilette vom Grundstück einer Firma meldete am gestrigen Tag (07.09.2020) ein Zeuge der Geraer Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich unbekannte Diebe scheinbar der mobilen Toilette ermächtigten und diese im Zeitraum des vergangenen Wochenendes (04.09.2020 - 07.09.2020) vom Firmengelände in der Naulitzer Straße in Gera entwendeten. Die Geraer Polizei leitete die Ermittlungen zur Diebstahlstat ein. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den bislang unbekannten Toilettendieben geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

