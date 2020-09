Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kreuzungsunfall mit beträchtlichem Sachschaden

Gera (ots)

Heute Nacht (08.09.2020) kurz vor 04:00 Uhr rückten mehrere Streifen zur Geraer Heinrichsbrücke aus, um diese aufgrund eines Unfalles zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn in der Folge komplett zu sperren. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Lkw (Fahrer 57) die Straße des Friedens, um an der Heinrichsbrücke nach rechts in Richtung Elsterdamm abzubiegen. Hierbei kollidierte er jedoch mit der vorfahrtsberechtigten Straßenbahn, welche in stadteinwärtiger Richtung unterwegs war. Aufgrund des Zusammenstoßes entgleiste die Straßenbahn und musste in der Folge wieder in die Gleise gesetzt werden. Fahrgäste befanden sich zum Glück nicht in der Bahn. Der Straßenbahnfahrer (41) jedoch wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unversehrt. Aufgrund des Zusammenstoßes entstand an beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen ein beträchtlicher Sachschaden, wobei der Lkw abgeschleppt und die Straßenbahn in den Betriebshof gezogen werden musste. Gegen 07:00 Uhr wurde die Straßensperrung schließlich wieder aufgehoben und die Kreuzung für den Verkehr wieder freigegeben. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell