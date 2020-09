Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gas-und Bremspedal verwechselt

Altenburg (ots)

Schmölln: Da der 66-jährige Fahrer eines Pkw Toyota am 05.09.2020, gegen 19:15 Uhr, beim Abbiegen in die Schönhaider Straße vermutlich das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselte, kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Straßennamensschild. Sowohl am Verkehrsschild als auch am Pkw entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. (JW)

