Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw's landen im Straßengraben

Altenburg (ots)

Schmölln: Nachdem der 68-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot am 04.09.2020, gegen 10:00 Uhr entlang der Landstraße 1361, am Abzweig Heyersdorf/Brandrübel) einen vorfahrtsberechtigten Pkw Jeep (Fahrerin 46) scheinbar zu spät bemerkte, kam es in der Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der Peugeot als auch der Jeep kamen von der Fahrbahn ab, landeten im Straßengraben und waren nicht mehr fahrbereit. Die beiden Fahrzeugführer kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (JW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell