Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz im Schlossgarten

Greiz (ots)

Nachdem bei der Polizei in Greiz die Meldung einging, dass eine größere Personengruppe im Greizer Schlossgarten randaliere, rückten am Samstag (05.09.2020), gegen 00:50 Uhr mehrere Streifen aus. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Parkbank beschädigt und diverse Glasflaschen umhergeschmissen wurden. Die Beamten selbst trafen im Schlossgarten insgesamt drei Jugendliche (17, 17, 21) an. Inwiefern diese für die Sachbeschädigung verantwortlich sind, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Greizer Polizei sucht hierzu weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zu den handelnden Personen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

