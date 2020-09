Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike samt Schloss gestohlen

Gera (ots)

Ein im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Keicher-Straße abgestelltes und angeschlossenes E-Bike geriet am vergangenem Wochenende (04.09.2020 - 06.09.2020) ins Visier eines unbekannten Diebes. Dieser stahl das E-Bike der Marke Centurion samt Schloss und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei nimmt im Rahmen der Ermittlungen zur Diebstahlstat Hinweise zum Täter oder dem Verbleib des gestohlenen Rades, unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

