LPI-G: Knallgeräusche in der Otto-Rothe-Straße

Gera (ots)

Gegen 14:30 Uhr hörten am Samstag mehrere Anwohner Knallgeräusche im Bereich der Otto-Rothe-Straße in Gera-Lusan und informierten die Polizei. Bei der Überprüfung des Bereiches gab es keine weiteren Feststellungen dieser Art. Die Befragung von Anwohnern und Passanten erbrachte diverse abweichende Wahrnehmungen, die von Schuss- bis zu Böllergeräuschen reichten. Zusammenfassend ergab sich, dass es nicht nur an dem Tag, sondern auch in den zurückliegenden Wochen, mehrfach Knallgeräusche (meist in den Abend- und Nachtstunden) gab. Diese waren teilweise vom Parkplatz der nahegelegenen Kaufhallen zu hören, aber ebenso aus anderen naheliegenden Bereichen. Im Zuge des Polizeieinsatzes wurden Beschädigungen an einer Hausfassade entdeckt. Auf der Wiese vor der Fassade wurde ein Luftgewehrgeschoss aufgefunden und sichergestellt.

Anwohner werden gebeten, zukünftige Wahrnehmungen von gleichartigen Geräuschen umgehend der Geraer Polizei (Tel. 0365-8291124) zu melden, die die weiteren Ermittlungen in der Sache führt.

