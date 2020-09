Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrten unter Alkohol und Drogen

Greiz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Landkreis Greiz drei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Drogen ertappt. Ein 50 jähriger Mann steuerte sein Fahrzeug mit einem Alkoholwert von 0,7 Promille durch Greiz. Weiterhin wurde ein 38- Jähriger Skoda-Fahrer in der Plauenschen Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen und wies dabei einen Alkoholwert von 1,05 Promille auf. Am Schützenplatz in Berga/Elster kontrollierten Polizeibeamte eine 32 jährige Frau, welche mit einem VW Passat unterwegs war. Ein Drogentest schlug positiv auf Methamphetamin an,sodass sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Allen Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Anzeigen gefertigt.

