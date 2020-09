Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verletzte nach missglücktem Überholvorgang

Greiz (ots)

Am Freitagmittag fuhr ein 42 Jähriger mit seinem VW Passat auf der B92 vom Daßlitzer Kreuz in Richtung Weida. Kurz nach dem Abzweig zur Schweinemastanlage setzte er zum Überholen eines Hyundai an und kollidiert dabei mit einem entgegenkommenden SEAT. Der Überholende kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Unfallverursacher sowie der entgegenkommende 25 jährige Mann wurden beide mindestens leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die 22 jährige Hyundai- Fahrerin blieb unverletzt, jedoch wurde ihr Fahrzeug durch herum geschleuderte Fahrzeugteile beschädigt. Da sowohl mehrere Abschleppdienste als auch ein Gutachter angefordert wurden, blieb die B92 für 4 Stunden voll gesperrt. Der 42 jährige Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

