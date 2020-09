Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Gera: Mehrere Zeugen alarmierten am gestrigen Abend (03.09.2020), gegen 21:20 Uhr die Polizei, da sie in der Maler-Fischer-Straße eine Auseinandersetzung zwischen zwei bis drei jungen Männern beobachteten. Trotz umfangreichen Ermittlungs - und Fahndungsmaßnahmen, unter anderem unter Hinzuziehung eines Diensthundes der Thüringer Polizei, konnten weder Täter noch Geschädigte ausfindig gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, welche zum angegebenen Zeitpunkt ebenfalls die Auseinandersetzung beobachtet haben oder im Umkreis der Maler-Fischer-Straße verdächtige Personen wahrnehmen konnten. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0365-8290 an die Geraer Polizei zu wenden. (PS)

