Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Autoreifen zerstochen

Gera (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich in der Zeit vom 01.09.2020 zum 02.09.2020 an einem in der Pößnecker Straße abgestellten Pkw Skoda zu schaffen, indem er zwei Reifen des Fahrzeuges zerstach. Die 49-jährige Eigentümerin des Pkw meldete dies am gestrigen Tag der Geraer Polizei. Diese hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

