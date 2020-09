Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Laube durchwühlt

Greiz (ots)

Weida: Die Laube eines 47-jährigen Kleingartenbesitzers in der Gartenanlage "Am Schießberg" war im Zeitraum von Dienstag (01.09.2020), 19:30 Uhr bis Mittwoch (02.09.2020), 20:30 Uhr das Ziel von derzeit noch unbekannten Einbrechern. Der oder die Täter durchsuchten das Innere der Laube und verwüsteten diese dabei. Weiterhin entwendeten die Unbekannten drei Solarlampen vom Gartengelände. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen hierzu eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Können Sie sachdienliche Hinweise zum oben genannten Sachverhalt geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Greiz unter der Rufnummer 03661-6210! (PS)

