Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegen Hauswand gestoßen

Altenburg (ots)

Nachdem gestern Nachmittag (02.09.2020) über die Rettungsleitstelle bekannt wurde, dass ein Fahrzeug gegen die Hauswand einer Bank in der Wettinerstraße gefahren sein soll, kamen Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kurz nach 15:00 Uhr zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Fahrer (41) eines Transporters aus noch ungeklärter Ursache beim Einfahren in die Wettinerstraße von der Fahrbahn ab, streifte eine Laterne und stieß gegen die Hauswand. In der Folge wurde der 41-Jährige verletzt mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An der Hauswand sowie an der Laterne entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden eingeleitet. (RK)

