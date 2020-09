Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Eingangstür beschmiert - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda: In der Zeit vom 27.08.2020 zum 31.08.2020 beschmierten bislang unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür eines Wahlkreisbüros in der Greizer Straße mit roter Farbe, so dass Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei Gera hat die weiterführenden Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell