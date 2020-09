Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Simson-Fahrer stürzte

Greiz (ots)

Seelingstädt: Aufgrund eines gestürzten Simson-Fahrers kamen gestern Abend (01.09.2020), gegen 19:20 Uhr Notarzt, Rettungsdienst und Polizei entlang der Bundesstraße 175, speziell in der Ortschaft Chursdorf im Landkreis Greiz, zum Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der junge Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Seine Simson war nicht mehr fahrbereit. Zudem wies ein dortiges Geländer Beschädigungen auf. Im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen zum Geschehen sucht die Greizer Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der PI Greiz zu melden. (RK)

