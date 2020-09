Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall in der Straße des Friedens

Gera (ots)

Das der vor ihm befindliche Pkw VW (Fahrer 45) verkehrsbedingt in der Straße des Friedens halten musste bemerkte ein Skoda-Fahrer (72) gestern Nachmittag (01.09.2020), gegen 15:45 Uhr scheinbar zu spät. In der Folge kam es zum Auffahrunfall beider Fahrzeuge, wobei der 48-jährige Beifahrer im VW leicht verletzt wurde. Ebenso entstanden an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell