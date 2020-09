Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vom Unfallort entfernt

Greiz (ots)

Zeulenroda: Der 57-jährige Nutzer eines VW Transporter parkte sein Fahrzeug am 25.08.2020, gegen 12:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Alleestraße ab. Als er am 26.08.2020, gegen 09:00 Uhr an seinen Transporter zurückkehrte, stellte er einen immensen Schaden an der vorderen Stoßstange fest. Ein Verursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Greiz Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer: 03661-6210 zu melden. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell