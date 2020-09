Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Gera (ots)

Gera: Unbekannte versuchten sich am Wochenende (29.08.2020, 20:30 Uhr - 31.08.2020, 06:00 Uhr) Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Straße Hinter dem Südbahnhof zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten der oder die Täter die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können sich bei der Polizei Gera unter der Rufnummer: 0365-8290 zu melden. (PS)

