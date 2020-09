Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Falsche Kennzeichen am PKW

Gera (ots)

Gera: Ein Zeuge bemerkte gestern Früh (31.08.2020), gegen 06:00 Uhr einen PKW Opel in der Langenberger Straße, an dem augenscheinlich die falschen Kennzeichen angebracht waren. Der Zeuge rief die Geraer Polizei hinzu. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die am PKW befindlichen Kennzeichen für einen Anhänger ausgegeben waren. Die Beamten fertigten die entsprechenden Anzeigen. (PS)

