Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt genommen - Gefahrenbremsung

Gera (ots)

Gera: Auf Höhe der Helene-Fleischer-Straße musste am gestrigen Morgen (31.08.2020), gegen 10:00 Uhr der Fahrer einer Straßenbahn eine Gefahrenbremsung einleiten. Ein derzeit noch unbekannter Peugeot-Fahrer bog kurz vor der parallel fahrenden Straßenbahn von der Berliner Straße in die Helene-Fleischer-Straße ein und nahm so der Straßenbahn die Vorfahrt. Aufgrund der Gefahrenbremsung erlitt eine 77-jährige Passagierin der Bahn einen Schock und musste vor Ort medizinisch betreut werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen sind eingeleitet. Die Geraer Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang geben können. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0365-8290 bei der Polizei Gera zu melden. (PS)

