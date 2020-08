Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht

Greiz (ots)

Greiz: Als der 23-jährige Nutzer eines Skoda Fabia an sein Fahrzeug am Samstag, gegen 22:30 zurückkehrte, musste er einen erheblichen Schaden an seinem Auto feststellen. Der in der Carolinenstraße geparkte PKW wurde im Bereich der Fahrerseite durch einen derzeit noch unbekannten, anderen PKW beschädigt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können sich, unter der Telefonnummer: 03661-6210, bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden. (PS)

