Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Im Zeitraum vom 28.08.2020 bis 30.08.2020 brachen unbekannte Täter die Geldkassette des Staubsaugerautomaten einer Firma in der Zeitzer Straße auf und konnten Bargeld in bisher unbekannter Höhe entwenden.

Altenburg: Am Samstag (29.08.2020) haben unbekannte Täter ebenfalls die Geldkassette eines Staubsaugerautomaten an der Shell-Tankstelle in der Schmöllnschen Landstraße gewaltsam geöffnet und Bargeld in bisher unbekannter Höhe entwendet.

Die Altenburger Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer hat im angegeben Zeitraum etwas gesehen oder kann anderweitig sachdienliche Hinweise geben? Sie werden gebeten sich an die Polizei in Altenburg, Tel. 03447 4710, zu wenden. (JW)

