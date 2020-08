Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Vereinsheim

Gera (ots)

Gera: Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag (29.08.2020) zu Sonntag (30.08.2020) in ein Vereinsgebäude am Sportplatz zwischen den Ortsteilen Dorna und Röpsen ein. Nach ersten Erkenntnissen konnten der oder die Täter nichts entwenden, verursachten jedoch beträchtlichen Sachschaden am Gebäude und einer Holzbrücke auf dem Gelände des Sportplatzes. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Geraer Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0365-8290 beim Inspektionsdienst Gera zu melden. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell