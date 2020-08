Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Buntmetalldiebstahl - Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Gera: Eine Baustelle in der Max-Planck-Straße war in der Nacht von Samstag (29.08.2020) zu Sonntag (30.08.2020) das Ziel von derzeit noch unbekannten Buntmetalldieben. Die Täter brachen in ein noch im Bau befindliches Gebäude ein und rissen dort mehrere Kabel heraus. Des Weiteren konnten sie mehrere Meter Kupferkabel vom Gelände der Baustelle entwenden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Haben Sie im Laufe der oben genannten Nacht verdächtige Personen oder Geräusche im Bereich der Max-Planck-Straße bemerkt oder können Sie anderweitig Hinweise zur Tat geben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Gera, unter der Rufnummer: 0365-8290. (PS)

