Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter gestellt

Gera (ots)

Gera: In der Max-Planck-Straße machten sich in den heutigen Morgenstunden (31.08.2020), gegen 01:50 zwei Männer im Alter von 20 und 26 Jahren an einem Stromkasten zu schaffen. Ein Zeuge konnte die Tat beobachten und informierte die Polizei. Durch die umfangreich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden die beiden mutmaßlichen Täter in der Nähe angetroffen. Bei dem Duo fanden die Beamten mehrere Meter Kupferkabel, welche augenscheinlich aus dem Stromkasten stammten. Gegen die zwei Männer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell