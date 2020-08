Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Bad Köstritz (ots)

Am 29.08.2020, gegen 21:10 Uhr, wurde der 33-jährige Fahrer eines Fahrrades auf der L3007 in Bad Köstritz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser fiel den Polizeibeamten Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,2 Promille. Damit war der Mann absolut fahruntüchtig. In der Folge wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Straferfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

