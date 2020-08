Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Moped gestohlen und wieder gefunden

Altenburg (ots)

An den frühen Morgenstunden des Samstag bemerkte der Besitzer eines Kleinkraftrades Simson S51, dass dieses gestohlen wurde, obwohl es mit einem Schloss gesichert vor dem Haus in der Kleiststraße stand. Wenige Stunden später wurde das Zweirad dann in einer Gartenanlage Am Anger aufgefunden. Der dreiste Dieb hatte es einfach mit einem anderen Kettenschloss an ein Carport angeschlossen. Die Polizei konnte dadurch Spuren an dem Schloss sichern und ermittelt nun zu dem Täter. Das Moped konnte nach Öffnen des fremden Schlosses seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

