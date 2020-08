Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer bei Unfall verletzt

Schmölln (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Lorentzstraße ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Der 60-jährige hatte sich nach eigenen Angaben vor einem nähernden Pkw erschroken und so stark seine Vorderradbremse gezogen, dass er über den Lenker hinaus auf die Straße stürzte. Der Mann musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Zu einer Kollision mit dem besagten Pkw kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell