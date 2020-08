Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Greiz (ots)

Greiz: Am gestrigen Abend (27.08.2020), gegen 18:50 Uhr wollte eine 79-jährige Seat-Fahrerin am "Kahmerschen Kreuz" in Richtung Reichenbach auf die B94 auffahren. Beim Abbiegen übersah die 79-Jährige einen vorfahrtsberechtigten PKW VW. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die 38-jährige VW-Fahrerin und die 79-jährige Fahrerin des PKW Seat verletzt wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (PS)

