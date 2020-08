Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit 2 Promille auf dem Rad unterwegs

Gera (ots)

Gera: Kurz vor Mitternacht (23:50 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte gestern (26.08.2020) einen 24-jährigen Radfahrer in der Georg-Büchner-Straße. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Test zeigte schließlich ein Ergebnis von 2 Promille an, so dass die Weiterfahrt als beendet erklärt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell