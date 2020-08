Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch in Paul-Felix-Straße

Gera (ots)

Gera: 20 Matchbox-Autos und zwei Rucksäcke zählen nunmehr zum Beutegut eines bislang unbekannten Diebes. Dieser verschaffte sich in der Zeit von Montag (24.08.2020) zu Dienstag (26.08.2020) gewaltsam Zutritt zu den Kellern zweier Anwohner aus der Paul-Felix-Straße in Gera und griff sich deren Sachen. Unerkannt konnte er schließlich das Mehrfamilienhaus verlassen. Die aufgebrochenen Keller meldeten die beiden Geschädigten am gestrigen Tag (26.08.2020) der Geraer Polizei, so dass daraufhin die Ermittlungen eingeleitet wurden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell