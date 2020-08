Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum schweren Verkehrsunfall in der Berliner Straße

Gera (ots)

Im Zuge der Unfallaufnahme bestätigte sich der bereits dargestellte Unfallhergang. Demnach befuhr der 22-jährige Radfahrer die Berliner Straße in stadtauswärtiger Richtung und überquerte unvermittelt vor der ankommenden Straßenbahn die Straßenbahngleise. In der Folge kam es zur Kollision. Der schwer verletzte Radfahrer kam mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Alle in der betroffenen Straßenbahn anwesenden Fahrgäste blieben unverletzt. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

