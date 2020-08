Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Einsatz Hermann-Drechsler-Straße

Gera (ots)

Im Rahmen des Einsatzes wurde die verdächtige Postsendung durch die Feuerwehrkräfte untersucht. Gegen 11:20 Uhr gaben die Kameraden glücklicherweise Entwarnung. In der Postsendung befanden sich keine gefährlichen Gegenstände, so dass der Einsatz beendet werden konnte. Auch die seitens der Polizei angeforderten Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes wurden somit nicht mehr benötig. Alle evakuierten Personen durften in der Folge wieder an ihre Arbeitsplätze gehen. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell