LPI-G: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer - Zeugen gesucht!

Seelingstädt: Am gestrigen Abend (25.08.2020), gegen 17:20 Uhr kam es an der Kreuzung L1086 / Morgensonne zu einem Verkehrsunfall mit einem gestürzten Motorradfahrer (42). Nach derzeitigen Erkenntnissen war neben dem Motorrad (Kawasaki) auch ein Pkw Seat (Fahrerin 40) an dem Unfall beteiligt, wobei es zu keiner Berührung zwischen den Fahrzeugen kam. Zur Aufhellung des Unfallherganges werden im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen an der besagten Kreuzung machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der PI Greiz zu melden. (PS)

