Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Fensterfolie

Gera (ots)

Gera: In der Reichsstraße wurde durch unbekannte Täter im Zeitraum vom Samstag (22.08.2020) 18:00 Uhr bis Dienstag (25.08.2020) 09:15 Uhr die an einem Schaufenster eines Büros einer Partei geklebte Folie beschädigt. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365-8234 1465 zu melden. (PS)

