Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Pkw-Diebstahl

Gera (ots)

Gera: Am gestrigen Tag (25.08.2020) meldete sich die Eigentümerin (78) eines Pkw Seat Mii bei der Geraer Polizei und meldete diesen als gestohlen. Nach derzeitigen Informationen stellte die 78-Jährige ihr Fahrzeug am 17.08.2020 in der Nähe der Leipziger Straße ab. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses nicht mehr vor Ort. Trotz Absuche der Umgebung konnte der weiße Seat nicht gefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (KR)

