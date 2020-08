Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kennzeichen entwendet

Greiz (ots)

Greiz: Ein 56-Jähriger parkte am Sonntag (23.08.2020), gegen 18:00 Uhr seinen Kleintransporter der Marke Mercedes auf einem Parkplatz in der Parkgasse. Als er am Montag (24.08.2020), gegen 06:00 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er, dass beide Kennzeichentafeln entwendet wurden. Die Greizer Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer: 03661-6210 zu melden. (PS)

