Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trotz Unfall weiter gefahren

Gera (ots)

Gera: Gestern Vormittag (25.08.2020) nahm ein 69-jähriger Toyota-Fahrer einem 15 Jahre alten Radfahrer die Vorfahrt in der Zeulsdorfer Straße. Der Radler stürzte und verletzte sich dabei. In der Folge wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 69-Jährige setzte seine Fahrt trotz des Unfalles fort, konnte jedoch durch Polizeibeamte in der Nähe gestellt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfallgeschehen aufgenommen. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Gera, unter der Rufnummer: 0365-8290 zu melden. (PS)

