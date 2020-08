Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Gera (ots)

Gera: Aufgrund eines Unfalles kamen gestern Abend (24.08.2020), kurz vor 17:00 Uhr Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei an der Kreuzung Vogtlandstraße / Arminiusstraße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Fahrer (62) eines Pkw Fiat die aus noch ungeklärter Ursache die besagte Kreuzung und fuhr direkt in den Straßengraben. Zu keiner Zeit kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Durch eintreffende Einsatzkräfte wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug gerettet, medizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Noch am Abend wurde bekannt, dass der 62-Jährige im Krankenhaus verstarb. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. (RK)

