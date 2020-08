Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube in Brand

Gera (ots)

Ronneburg: Weil eine Gartenhütte brannte, rückten Feuerwehr und Polizei gestern Abend (24.08.2020), gegen 21:40 Uhr zu einer Gartenanlage in die Geraer Straße in Ronneburg aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Laube bereits in Vollbrand. Trotz schnellen Einschreitens der Feuerwehr brannte diese vollständig nieder. Hierdurch wurde zusätzlich die Laube im Nachbargarten in Mitleidenschaft gezogen. Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit unklar. Zum Glück befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in den betroffenen Gärten. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen. Es werden nunmehr Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kripo Gera zu melden. (RK)

